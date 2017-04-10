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В Волгограде бесхозный пакет парализовал движение электричек Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.04.2017 17:29

В Волгограде бесхозный пакет парализовал движение электричек

На железнодорожном участке Волгоград-1 – Тракторная Пассажирская из-за подозрительного пакета был остановлен пассажирский электропоезд.

Как сообщается на официальном сайте Приволжской железной дороги, 10 апреля около 8.52 работники электропоезда №6326 Волгоград-1 – Тракторная Пассажирская заметили в салоне бесхозный предмет.

Незамедлительно из состава были эвакуированы все пассажиры, а на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и кинологи.

В результате инцидента на Приволжской железной дороге было остановлено движение двух электропоездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Тракторная Пассажирская и Татьянка – Тракторная Пассажирская.

Напомним, что недавно глава компании «РЖД» Олег Белозеров подписал распоряжение по усилению мер по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад были проведены специальные инструктажи, направленные на повышение бдительности и быстрой реакции в случае чрезвычайного происшествия. Кроме этого, на вокзалах и станциях была усилена охрана. Данное решение было принято в связи с терорристическим актом, который произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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