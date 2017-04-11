Трагедия произошла в Даниловском районе Волгоградской области в ночь на вторник, 11 апреля. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 11 апреля в 01:37 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре. В Даниловском районе Волгоградской области в станице Остравской на улице Комсомольской горел деревянный гараж и внутри автомобиль ВАЗ 21099 по всей площади. Огнеборцы ликвидировали горение в 01:53. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего мужчины. - Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - пояснили в ведомстве. Надира Коннова

ФОТО: МЧС России < Предыдущая Следующая >