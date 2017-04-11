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Под Волгоградом в пожаре вместе с гаражом и автомобилем сгорел 29-летний мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.04.2017 09:16

Под Волгоградом огненная стихия унесла жизнь молодого мужчины

Трагедия произошла в Даниловском районе Волгоградской области в ночь на вторник, 11 апреля.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 11 апреля в 01:37 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре. В Даниловском районе Волгоградской области в станице Остравской на улице Комсомольской горел деревянный гараж и внутри автомобиль ВАЗ 21099 по всей площади.

Огнеборцы ликвидировали горение в 01:53. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего мужчины.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - пояснили в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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