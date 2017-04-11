Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, накануне в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району с заявлением о грабеже обратился 30-летний менеджер торгового павильона, расположенного по улице Курчатова. По словам заявителя, вечером двое неизвестных открыто похитили у кассира павильона 5 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Сотрудникам ППС по горячим следам удалось задержать подозреваемых в совершении данного преступления. Злоумышленниками оказались двое неработающих, неоднократно ранее судимых волгоградца в возрасте 30 лет и 31 года. Подозреваемые в содеянном сознались. Похищенное у грабителей изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Надира Коннова