Под Волгоградом лошадь стала причиной смертельного ДТП

В Быковском районе водитель ВАЗ-21104 на высокой скорости наехал на животное. В результате сильного удара пассажир авто скончался на месте происшествия. Смертельная трагедия произошла ночью 10 апреля на 44 километре автодороги "Быково-Красноселец-Эльтон-Отгонный". Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 66-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21104 превысил допустимую скорость движения и случайно сбил пробегающую лошадь. В результате аварии 49-летний пассажир машины, который находился на переднем сидении, скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места трагедии был госпитализирован в Быковскую ЦРБ. Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области < Предыдущая Следующая >