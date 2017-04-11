Под Волгоградом лошадь стала причиной смертельного ДТП

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|11.04.2017 09:56
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Смертельная трагедия произошла ночью 10 апреля на 44 километре автодороги "Быково-Красноселец-Эльтон-Отгонный".
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 66-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21104 превысил допустимую скорость движения и случайно сбил пробегающую лошадь.
В результате аварии 49-летний пассажир машины, который находился на переднем сидении, скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места трагедии был госпитализирован в Быковскую ЦРБ.
Юлия Соболева
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