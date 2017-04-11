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Под Волгоградом лошадь стала причиной смертельного ДТП Печать
Скандалы и ЧП
11.04.2017 09:56

Под Волгоградом лошадь стала причиной смертельного ДТП

В Быковском районе водитель ВАЗ-21104 на высокой скорости наехал на животное. В результате сильного удара пассажир авто скончался на месте происшествия.

Смертельная трагедия произошла ночью 10 апреля на 44 километре автодороги "Быково-Красноселец-Эльтон-Отгонный".

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 66-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21104 превысил допустимую скорость движения и случайно сбил пробегающую лошадь.

В результате аварии 49-летний пассажир машины, который находился на переднем сидении, скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места трагедии был госпитализирован в Быковскую ЦРБ.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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