Под Волгоградом лихач на легковушке въехал в стену магазина: есть пострадавшие

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 апреля в 17:00 22-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21099" следовал по улице Октябрьской. На пересечении с улицей 20 Мотострелковой молодой водитель не справился с управлением и въехал в здание магазина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирки ВАЗа: 18-летняя, 20-летняя и 22-летняя девушки получили травмы и были доставлены в Калачевскую ЦРБ.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области