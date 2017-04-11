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Под Волгоградом лихач на легковушке въехал в стену магазина: есть пострадавшие Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.04.2017 10:21

Под Волгоградом лихач на легковушке въехал в стену магазина: есть пострадавшие

В результате ДТП в больницу были доставлены водитель и трое его пассажирок.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 апреля в 17:00 22-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21099" следовал по улице Октябрьской. На пересечении с улицей 20 Мотострелковой молодой водитель не справился с управлением и въехал в здание магазина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирки ВАЗа: 18-летняя, 20-летняя и 22-летняя девушки получили травмы и были доставлены в Калачевскую ЦРБ.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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