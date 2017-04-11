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Под Волгоградом рецидивист из Ростовской области напал с топором на сторожа храма Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.04.2017 12:13

Полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на сторожа храма в Иловлинском районе

Четырежды судимый за кражи и разбой 38-летний уроженец Ростовской области без определенного места жительства напал на сторожа храма в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 9 апреля в полицию обратился 64-летний житель Иловлинского района. Заявитель рассказал, что накануне к нему в сторожку храма, где он работает охранником, зашел неизвестный мужчина. В ходе беседы незнакомец схватил лежащий в углу топор и стал угрожать сторожу. Мужчина начал душить охранника и требовать передать ему имеющиеся ценностей. Когда злоумышленник получил отказ, то похитил у сторожа 1500 рублей, сотовый телефон, после чего скрылся.

Установить личность подозреваемого в разбойном нападении и произвести его задержание удалось в то время, когда тот уже добрался до границы с Ростовской областью. Злоумышленником оказался ранее четырежды судимый за кражи и разбой 38-летний уроженец Ростовской области без определенного места жительства.

В содеянном подозреваемый сознался и вернул похищенный телефон владельцу, однако деньги мужчина уже успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Теперь мужчину ждет новое наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress

 

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