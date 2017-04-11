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Экс-глава госучреждения попыталась оспорить приговор за махинации с могильными раскопками Печать
Скандалы и ЧП
11.04.2017 12:30

Экс-глава госучреждения попыталась оспорить приговор за махинации с могильными раскопками

Директор областного Центра по охране памятников истории и культуры Лариса Дубина была приговорена к 5 годам лишения свободы за присвоение денег при проведении раскопок на территории Котельниковского района.

Сегодня апелляционный суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда в отношении бывшего директора ГБУ «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» Ларисы Дубиной. Она обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что в 2011–2014 годах Лариса Дубина заключила несколько договоров на проведение археологических и научно-исследовательских работ на территории курганных могильников в Котельниковском районе Волгоградской области. Контракты были подписаны как юридическими лицами, так и с гражданами и индивидуальными предпринимателями.

В общей сложности сумма контрактов составила 21 миллион 300 тысяч рублей, однако эти деньги Лариса Дубина оставила себе – фактически археологическими работами занимались штатные сотрудники Центра по охране памятников истории и культуры и другие люди, с которыми не заключались никакие договоры.

В результате по материалам проверки прокуратуры Центрального района в отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело. Позже Центральный районный суд Волгограда приговорил Дубину к 5 годам исправительной колонии общего режима и полумиллионному штрафу.

Адвокаты попытались оспорить данное решение в Волгоградском областном суде, но он оставил приговор без изменений.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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