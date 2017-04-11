42-летнюю волгоградку задержали при сбыте наркотиков

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков у одного из домов по улице Кирова, расположенного в Кировском районе, задержали 42-летнюю безработную, ранее судимую женщину, которая пыталась сбыть сверток с веществом растительного происхождения.

Задержанная в содеянном сразу созналась. Изъятое отправили на экспертизу. Исследование выявило, что изъятым веществом являлась марихуана, общим весом 0,877 грамм.

В отношении волгоградки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Надира Коннова