В Волгограде заблокировали сайт с уроками по созданию «электроудочек»

Прокуратура Дзержинского района в рамках Интернет-мониторинга нашла сайт, где подробно были изложены способы изготовления запрещенного электрического прибора для ловли рыбы. При этом доступ к ресурсу был сводным.

Напомним, что использование «электроудочки», которая является средством незаконной добычи водных биологических ресурсов, запрещено федеральным законом и влечет уголовную ответственность.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в связи с обнаружением сайта-нарушителя Дзержинский районный суд, куда обратился с иском прокурор, запретил информацию, распространяемую Интернет-ресурсом.

Теперь сайт будет заблокирован Роскомнадзором.

Фото: globallookpress