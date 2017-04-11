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В Волгограде заблокировали сайт с уроками по созданию «электроудочек» Печать
Скандалы и ЧП
11.04.2017 14:39

В Волгограде заблокировали сайт с уроками по созданию «электроудочек»

Прокуратура выявила сайт с информацией по изготовлению «электроудочек», которые являются запрещенным орудием лова.

Прокуратура Дзержинского района в рамках Интернет-мониторинга нашла сайт, где подробно были изложены способы изготовления запрещенного электрического прибора для ловли рыбы. При этом доступ к ресурсу был сводным.

Напомним, что использование «электроудочки», которая является средством незаконной добычи водных биологических ресурсов, запрещено федеральным законом и влечет уголовную ответственность.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в связи с обнаружением сайта-нарушителя Дзержинский районный суд, куда обратился с иском прокурор, запретил информацию, распространяемую Интернет-ресурсом.

Теперь сайт будет заблокирован Роскомнадзором.

Фото: globallookpress

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