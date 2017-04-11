Под Волгоградом очередной конфликт на почве алкогольного опьянения привел к поножовщине.

9 апреля 2017 года в больницу Новоаннинского района был доставлен 57-летний местный житель. Медики диагностировали у мужчины ножевое ранение живота и сообщили о травме в полицию.

По «горячим следам» сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 51-летний сосед потерпевшего. Мужчина сознался в содеянном. В ходе расследования выяснилось, что накануне соседи выпивали. В процессе между мужчинами возник конфликт, который одному из них удалось разрешить с помощью ножа.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: globallookpress