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|Волгоградец подделал документы о своей смерти, чтобы избежать наказания
|Скандалы и ЧП
|11.04.2017 16:03
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В конце декабря Центральный районный суд Волгограда рассматривал дело в отношении местного жителя Дмитрия Шевелева. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По итогам рассмотрения суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого. Основанием для этого явилось предоставленное суду свидетельство о смерти.
Позже волгоградская полиция задержала за административное правонарушение некоего молодого человека. В ходе проверки документов оказалось, что задержанным оказался Дмитрий Шевелев.
Прокуратура Центрального района провела проверку по данному факту и выяснила, что ранее Шевелев, желая избежать наказание за мошенничество, приобрел у неустановленного лица поддельное медицинское заключение о смерти.
После этого при помощи подельников он получил в ЗАГСе официальное свидетельство о своей смерти, которое передал своему адвокату.
В результате прокуратура настояла на пересмотре уголовного дела за мошенничество ввиду открывшихся обстоятельств.
Юлия Соболева
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