Волгоградец подделал документы о своей смерти, чтобы избежать наказания

В конце декабря Центральный районный суд Волгограда рассматривал дело в отношении местного жителя Дмитрия Шевелева. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По итогам рассмотрения суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого. Основанием для этого явилось предоставленное суду свидетельство о смерти.

Позже волгоградская полиция задержала за административное правонарушение некоего молодого человека. В ходе проверки документов оказалось, что задержанным оказался Дмитрий Шевелев.

Прокуратура Центрального района провела проверку по данному факту и выяснила, что ранее Шевелев, желая избежать наказание за мошенничество, приобрел у неустановленного лица поддельное медицинское заключение о смерти.

После этого при помощи подельников он получил в ЗАГСе официальное свидетельство о своей смерти, которое передал своему адвокату.

В результате прокуратура настояла на пересмотре уголовного дела за мошенничество ввиду открывшихся обстоятельств.

Кроме этого, Следственный комитет возбудил в отношении Шевелева новое уголовное дело по факту использования заведомо подложных документов.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress