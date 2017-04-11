Под Волгоградом зять пытался откупить тещу у судебных приставов

Очередная коррупционная история произошла в Дубовском районе. Местный житель пытался склонить пристава к коррупционному преступлению. Таким образом мужчина хотел помочь своей теще избежать взыскания платежей по кредитам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе судебных приставов Волгоградской области, женщина набрала кредитов на общую сумму свыше 260 тысяч рублей, а выплачивать их не спешила в надежде, что кредитная организация забудет о долге.

Однако в отношении должницы было возбужденно исполнительное производство. Тогда к женщине на помощь пришел ее зять.

Родственник отправился к судебному приставу и попытался склонить должностное лицо к преступлению, а именно за 15 тысяч рублей не принимать меры принудительного взыскания в отношении его тещи. Об «интересном предложении» пристав доложил руководству и правоохранительным органам.

В результате чего при передаче денежных средств зять должницы был задержан с поличным.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».

Фото: globallookpress