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|Под Волгоградом зять пытался откупить тещу у судебных приставов
|Скандалы и ЧП
|11.04.2017 16:54
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Очередная коррупционная история произошла в Дубовском районе. Местный житель пытался склонить пристава к коррупционному преступлению. Таким образом мужчина хотел помочь своей теще избежать взыскания платежей по кредитам.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе судебных приставов Волгоградской области, женщина набрала кредитов на общую сумму свыше 260 тысяч рублей, а выплачивать их не спешила в надежде, что кредитная организация забудет о долге.
Однако в отношении должницы было возбужденно исполнительное производство. Тогда к женщине на помощь пришел ее зять.
Родственник отправился к судебному приставу и попытался склонить должностное лицо к преступлению, а именно за 15 тысяч рублей не принимать меры принудительного взыскания в отношении его тещи. Об «интересном предложении» пристав доложил руководству и правоохранительным органам.
В результате чего при передаче денежных средств зять должницы был задержан с поличным.
Фото: globallookpress
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