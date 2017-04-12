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В Волгограде владельцы подпольного казино попались на взятке Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 10:10

В Волгограде владельцы подпольного казино попались на взятке

Подозреваемые в организации незаконной игорной деятельности попытались дать взятку в 40 тысяч сотруднику полиции. В результате на них было заведено еще одно уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих волгоградцев. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр, а также даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, трое местных жителей в возрасте 25, 32 и 36 лет владели игровыми автоматами, которые были установлены в пивных заведениях Дзержинского района.

В Волгограде владельцы подпольного казино попались на взятке

В ходе обысков в помещении, полиции удалось изъять 6 электронных игровых автоматов, черновую документацию о выручке, а также другие предметы, имеющие отношение к преступной деятельности. Также выяснилось, что ранее один из задержанных уже был судим за аналогичное преступление.

10 апреля 2017 года в служебном кабинете отдела полиции №3 Дзержинского района один из подозреваемых попытался дать взятку в 40 тысяч начальнику отделения, о чем он доложил руководству.

В результате все трое были заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее на территории Волгограда уже были закрыты два незаконных подпольных казино. Одно располагалось в Дзержинском районе, а другое в Краснооктябрьском.

В Волгограде владельцы подпольного казино попались на взятке

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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