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|В Волгограде грузовик насмерть задавил мотоциклиста
|Скандалы и ЧП
|12.04.2017 10:29
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Смертельная авария случилась 11 апреля около 16-30 в Красноармейском районе.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 36-летний волгоградец на мотоцикле «Хонда СБР 600» двигался по улице Лазоревая, потерял управление и упал на проезжую часть.
В результате падения мотоциклист попал под задние колеса грузовика «ЗИЛ» под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.
Отметим, что это уже четвертый случай смерти под колесами тяжелогрузов за последнее время. Ранее до этого две смертельные аварии произошли в Ворошиловском районе: погибла женщина и мужчина. Еще одна женщина была сбита грузовиком в поселке Ерзовка.
Юлия Соболева
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