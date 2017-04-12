В Волгограде грузовик насмерть задавил мотоциклиста

Смертельная авария случилась 11 апреля около 16-30 в Красноармейском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 36-летний волгоградец на мотоцикле «Хонда СБР 600» двигался по улице Лазоревая, потерял управление и упал на проезжую часть.

В результате падения мотоциклист попал под задние колеса грузовика «ЗИЛ» под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

Отметим, что это уже четвертый случай смерти под колесами тяжелогрузов за последнее время. Ранее до этого две смертельные аварии произошли в Ворошиловском районе: погибла женщина и мужчина. Еще одна женщина была сбита грузовиком в поселке Ерзовка.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Жесть Волгограда», Дмитрий Авдеенко