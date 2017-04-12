Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 апреля оперативными сотрудниками по Жирновскому району выявлен факт незаконного хранения наркотиков в крупном размере.

В ходе осмотра гаража, принадлежащего 48-летнему местному жителю, полиция изъяла два полиэтиленовых пакета с растительным наркотиком. Изъятое отправили на исследование, которое установило, что мужчина хранил в своем гараже более 1 килограмма марихуаны.

Свою вину житель Жирновского района полностью признал. Мужчина пояснил, что хранил наркотик исключительно с целью личного потребления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России