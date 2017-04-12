Трое бухгалтеров Калачевской ЦРБ идут под суд за мошенничество

Бывших бухгалтеров-расчетчиц Калачевской ЦРБ Надежду Беленькову, Яну Дедову и Ирину Молчанову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, расчетчицы с января 2012 по февраль 2016 года вносили изменения в электронные расчетные ведомости персонала больницы, в которых начисляли более высокую зарплату. При этом данные платежи нигде документально не отражались.

В дальнейшем «лишние» суммы под предлогом ошибки в расчетах, сбоя в системе, возвращались на счета мошенниц. Таким образом, они похитили из бюджета больницы свыше 23 миллионов рублей.

Отметим, что свою вину женщины признали. Уголовное дело передано в Калачевский районный суд. Теперь бывшим расчетчицам грозит до 10 лет тюрьмы.

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