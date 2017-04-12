Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Интерфаксу", по словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, еще один пострадавший скончался в среду, 12 апреля. Пациент находился в клинике Военно-Медицинской академии в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек. Среди погибших также предполагаемый террорист. Более 50 человек получили ранения. Десятки пострадавших продолжают оставаться в больницах. Взрыв произошел по завершению медиафорума ОНФ "Правда и Справедливость", который в тот момент проходил в Санкт-Петербурге. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

Надира Коннова

Фото: Следственный комитет России