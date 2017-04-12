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Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 12:24

Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек. Стало известно, что в больнице скончался находившийся в тяжелом состоянии пациент.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Интерфаксу", по словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, еще один пострадавший скончался в среду, 12 апреля. Пациент находился в клинике Военно-Медицинской академии в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек. Среди погибших также предполагаемый террорист. Более 50 человек получили ранения. Десятки пострадавших продолжают оставаться в больницах. Взрыв произошел по завершению медиафорума ОНФ "Правда и Справедливость", который в тот момент проходил в Санкт-Петербурге. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

Надира Коннова
Фото: Следственный комитет России

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