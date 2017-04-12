Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
В Волгограде открыта горлиния по работе нестационарных объектов, на которую горожане могут сообщать ....
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
Центр развития региональной политики опубликовал рейтинг эффективности работы губернаторов. Глава Во....
|Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения
|Скандалы и ЧП
|12.04.2017 13:02
|
Сотрудники МВД России по Серафимовическому району завершили расследование уголовного дела по факту кражи из монастыря.
Напомним, что 20 декабря неизвестный забрался в церковную лавку Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря и похитил ювелирные украшения, а также 500 тысяч рублей.
Позже церковный вор был задержан полицейскими Ростовской области. Похитителем оказался 18-летний местный житель.
В ходе расследования было установлено, что молодой человек ранее работал в храме и знал о хранящихся ценностях и расположении систем безопасности.
Во время задержания юноша сознался в преступлении и рассказал, что раздарил половину награбленного своим знакомым во время новогодних праздников.
В результате в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». На данный момент дело находится на рассмотрении в суде Серафимовичского района.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:35
Депутаты Госдумы РФ предложили День космонавтики сделать выходным
-
13:30
В Волгограде коммерсант прибрал к рукам 14 миллионов рублей предприятия
-
13:02
Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения
-
12:54
Водители объединились с антимонопольщиками в борьбе за 87 маршрутов в Волгограде
-
12:31
Волгоградцев напугали выстрелы и сирена в СИЗО №1
-
12:24
Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга
-
12:09
Трое бухгалтеров Калачевской ЦРБ идут под суд за мошенничество
-
12:01
В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана появится свой Сталинградский тополь
-
11:47
Дожди и грозы пройдут в Волгоградской области на этой неделе
-
11:34
У жителя Жирновского района в гараже нашли более 1 кг марихуаны
-
11:26
Строительство 0-й Продольной магистрали будет завершено в этом году
-
10:29
В Волгограде грузовик насмерть задавил мотоциклиста
-
10:10
В Волгограде владельцы подпольного казино попались на взятке
-
04:25
Поклонская посоветовала чиновникам поселиться в аварийном общежитии
Самое читаемое
-
13:02
Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения
-
12:24
Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга
-
12:09
Трое бухгалтеров Калачевской ЦРБ идут под суд за мошенничество
-
11:34
У жителя Жирновского района в гараже нашли более 1 кг марихуаны
-
10:29
В Волгограде грузовик насмерть задавил мотоциклиста
-
10:10
В Волгограде владельцы подпольного казино попались на взятке
-
11.04.2017 16:54
Под Волгоградом зять пытался откупить тещу у судебных приставов
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Ноль >>
-
-
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков может затянуться
-
Вот дармоеды и аферисты. Сто пудов деньги уже потратили. А парк так и оставят разваленым. Не уже ... >>
-
-
В соцсети – по паспорту. Детям до 14 вход воспрещен
-
наконецто хоть что то делают полезным в законах. Наконецто детям будут дарить книги, а не мобилки ... >>
-
-
Волгоградцев приглашают к уборке "Лысой горы"
-
у меня есть видеозапись с номерами мусорных машин. кому можно показать, чтобб им выписали штраф ... >>
-
-
Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка
-
Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
-
блин, как же теперь бухать по вечерам на улице. Без алкоголя нету жизни! >>
-
-
После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен
-
Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018
-
Смешные! Улицы "облагораживают ". А берег Волги - отстой полный. Стыдно гостей прокатить по реке. >>
-