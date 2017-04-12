Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения

Сотрудники МВД России по Серафимовическому району завершили расследование уголовного дела по факту кражи из монастыря.

Напомним, что 20 декабря неизвестный забрался в церковную лавку Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря и похитил ювелирные украшения, а также 500 тысяч рублей.

Позже церковный вор был задержан полицейскими Ростовской области. Похитителем оказался 18-летний местный житель.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек ранее работал в храме и знал о хранящихся ценностях и расположении систем безопасности.

Во время задержания юноша сознался в преступлении и рассказал, что раздарил половину награбленного своим знакомым во время новогодних праздников.

В результате в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». На данный момент дело находится на рассмотрении в суде Серафимовичского района.

Юлия Соболева

Фото: МВД России