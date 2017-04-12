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Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 13:02

Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения

Полиции удалось задержать молодого человека, который в конце декабря обокрал церковную лавку Усть-Медведицкого женского монастыря. Оказалось, что украденное вор раздарил во время новогодних праздников.

Сотрудники МВД России по Серафимовическому району завершили расследование уголовного дела по факту кражи из монастыря.

Напомним, что 20 декабря неизвестный забрался в церковную лавку Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря и похитил ювелирные украшения, а также 500 тысяч рублей.

Позже церковный вор был задержан полицейскими Ростовской области. Похитителем оказался 18-летний местный житель.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек ранее работал в храме и знал о хранящихся ценностях и расположении систем безопасности.

Во время задержания юноша сознался в преступлении и рассказал, что раздарил половину награбленного своим знакомым во время новогодних праздников.

В результате в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». На данный момент дело находится на рассмотрении в суде Серафимовичского района.

Юлия Соболева
Фото: МВД России

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