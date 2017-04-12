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В Волгограде коммерсант прибрал к рукам 14 миллионов рублей предприятия Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 13:30

В Волгограде коммерсант прибрал к рукам 14 миллионов рублей предприятия

Генеральный директор коммерческой фирмы, ставший фигурантом уголовного дела по факту невыплаты заработной платы, теперь подозревается в присвоении 14 миллионов рублей своей организации.

В прошлом году региональная прокуратура выявила факт невыплаты 170 сотрудникам одного из предприятий заработной платы. Позже на основании этого Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ходе расследования которого выяснились новые обстоятельства.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Следственного комитета Волгоградской области, с января 2015 по февраль 2017 года мужчина без согласия учредителей и Совета директоров своей фирмы назначал себе премии, общий размер которых превысил 9,5 миллионов рублей.

Кроме этого, из кассы предприятия коммерсант получал крупные суммы, за которые никак не отчитывался.

В результате подозреваемый нанес ущерб своей фирме на сумму почти 14 миллионов рублей.

В отношении 41-летнего гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Отметим, что долги по зарплате перед работниками до сих пор не погашены.

Фото: globallookpress

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