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|В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить "мзду"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|12.04.2017 15:03
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 11 апреля сотрудники уголовного розыска Камышинского отдела МВД совместно с Управлением уголовного розыска регионального ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии Волгоградской области задержали подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателя из Камышинского района.
В феврале текущего года в полицию поступило заявление от 33-летнего жителя города Камышина. Заявитель - владелец местной кальянной - сообщил, что незнакомые ему граждане вымогают у него деньги. Злоумышленники требовали за оказание услуг покровительства по ведению его бизнеса ежемесячно отдавать им 10 тысяч рублей. Когда предприниматель отказался, то неизвестные вывезли его в лесопосадку и избили, угрожая убийством, демонстрируя при этом пистолет.
Оперативникам удалось установить личности и задержать двоих подозреваемых в вымогательстве. Злоумышленниками оказались двое безработных жителей Камышина, 29 и 32 лет. Причем последний был ранее судим. Один из задержанных, получив от родственников информацию, что в их доме проводятся обыски, пытался скрываться от полицейских. Мужчина менял места жительства, однако его попытки были пресечены.
В результате проведения обысковых мероприятий полицейские по местам жительства и в гараже подозреваемых изъяли: 3 травматических пистолета, карабин "Сайга", резиновую палку, 2 биты, 4 ножа, наручники, 17 сотовых телефонов, иномарку "Мерседес-Геленваген" и деньги в сумме 136 тысяч рублей.
Подозреваемые в содеянном сознались. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следователи вышли с ходатайством в суд об избрании всем задержанным меры пресечения – заключения под стражу.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Устанавливается причастность к данному преступлению других лиц.
Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress
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