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В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 16:18

В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла

Полицейские задержали подозреваемых в краже мотоцикла. Теперь двум молодым людям грозит до 5 лет тюрьмы.

В дежурную часть полиции № 8 Красноармейского района Волгограда с заявлением о краже обратился 26-летний местный житель.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по городу Волгограду, мужчина рассказал стражам порядка о том, что вечером он оставил сломавшийся мотоцикл у дома по улице Пролетарская, а утром обнаружил его пропажу. Сумму ущерба потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.

По «горячим следам» сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два безработных местных жителя в возрасте 18 и 19 лет. В ходе расследования выяснилось, что молодые люди похитили транспортное средство с целью его дальнейшей продажи.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: globallookpress

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