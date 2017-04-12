Правоохранительные органы смогли установить личность местного жителя, который сообщил экстренным службам о бомбе в одном из торговых центров Советского района.

Напомним, что вчера из-за тревожного звонка сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Акварель» оперативно эвакуировали всех посетителей.

На место происшествия прибыли полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и «скорой», однако обыск здания не дал результатов.

В ходе расследования выяснилось, что «заминировал» торговый центр 15-летний житель Ворошиловского района. Полицейским он рассказал, что сделал это в шутку.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Теперь шутнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Родителям мальчика будет выписан крупный денежный штраф.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress