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Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 17:44

Лжеминером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник

Полицейские задержали молодого человека, который совершил ложный звонок об угрозе взрыва.

Правоохранительные органы смогли установить личность местного жителя, который сообщил экстренным службам о бомбе в одном из торговых центров Советского района.

Напомним, что вчера из-за тревожного звонка сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Акварель» оперативно эвакуировали всех посетителей.

На место происшествия прибыли полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и «скорой», однако обыск здания не дал результатов.

В ходе расследования выяснилось, что «заминировал» торговый центр 15-летний житель Ворошиловского района. Полицейским он рассказал, что сделал это в шутку.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Теперь шутнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Родителям мальчика будет выписан крупный денежный штраф.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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