Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
В Волгограде открыта горлиния по работе нестационарных объектов, на которую горожане могут сообщать ....
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
Центр развития региональной политики опубликовал рейтинг эффективности работы губернаторов. Глава Во....
|Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
|Скандалы и ЧП
|12.04.2017 17:44
|
Правоохранительные органы смогли установить личность местного жителя, который сообщил экстренным службам о бомбе в одном из торговых центров Советского района.
Напомним, что вчера из-за тревожного звонка сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Акварель» оперативно эвакуировали всех посетителей.
На место происшествия прибыли полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и «скорой», однако обыск здания не дал результатов.
В ходе расследования выяснилось, что «заминировал» торговый центр 15-летний житель Ворошиловского района. Полицейским он рассказал, что сделал это в шутку.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Теперь шутнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Родителям мальчика будет выписан крупный денежный штраф.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:07
Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы
-
17:52
Волгоградских безработных ждут на ярмарке вакансий
-
17:44
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
17:14
Волгоградские профсоюзы соберут 25 тысяч человек в первомайской колонне
-
16:49
Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки
-
16:18
В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла
-
16:10
Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде
-
15:39
В России могут снизить возраст приема в детсад
-
15:33
Волгоградцам рассказали, как собрать пасхальную корзину
-
15:24
В Волгограде хотят запретить продажу алкоэнергетиков
-
15:23
Выборы президента России будут перенесены
-
15:03
В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить мзду
-
14:28
На Пасху в Волгоград доставят Благодатный огонь
-
14:20
Как правильно выходить из Великого поста
Самое читаемое
-
18:07
Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы
-
17:44
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
16:18
В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла
-
15:03
В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить мзду
-
13:30
В Волгограде коммерсант прибрал к рукам 14 миллионов рублей предприятия
-
13:02
Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения
-
12:24
Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Ноль >>
-
-
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков может затянуться
-
Вот дармоеды и аферисты. Сто пудов деньги уже потратили. А парк так и оставят разваленым. Не уже ... >>
-
-
В Волгограде задержали организаторов подпольного казино
-
seance de massage lyon: недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоенедоп устимое содержимое.soph ... >>
-
-
Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка
-
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
Шутник блин))) >>
-
-
Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
-
"прикрываться" жалобами жителей, которые, кстати, можно проверить, ведь они регистрируются, это очень ... >>
-
-
После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен
-
Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018
-
Смешные! Улицы "облагораживают ". А берег Волги - отстой полный. Стыдно гостей прокатить по реке. >>
-
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи