ОАО ЕДКММ
Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы Печать
Скандалы и ЧП
12.04.2017 18:07

Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы

Житель Котельниково шантажировал 11-летнюю школьницу из Томска голыми фотографиями.

Котельниковский районный суд вынес приговор 21-летнему Сергею Гурееву. Он был признан виновным в склонении несовершеннолетней к развратным действиям.

Напомним, несколько лет назад Гуреев зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем Лиза.

В сети он познакомился с 11-летней школьницей из Томска и предложил ей общаться. В ходе общения от имени Лизы злоумышленник предложил девочке обменяться голыми фото, но школьница ответила отказом.

Тогда молодой человек выслал девочке снимки неизвестной ему женщины, которые он нашел в интернете, и повторил предложение об обмене.

Когда несовершеннолетняя выслала свой снимок, Гуреев стал шантажировать ребенка. Он обещать выложить ее обнаженные фото на всеобщее обозрение, если она не пришлет еще.

Преступление пресёк отец томички. Он случайно увидел переписку с преступником в социальной сети и пошел в полицию.

В результате суд приговорил шантажиста к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru