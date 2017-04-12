Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы

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|12.04.2017 18:07
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Котельниковский районный суд вынес приговор 21-летнему Сергею Гурееву. Он был признан виновным в склонении несовершеннолетней к развратным действиям.
Напомним, несколько лет назад Гуреев зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем Лиза.
В сети он познакомился с 11-летней школьницей из Томска и предложил ей общаться. В ходе общения от имени Лизы злоумышленник предложил девочке обменяться голыми фото, но школьница ответила отказом.
Тогда молодой человек выслал девочке снимки неизвестной ему женщины, которые он нашел в интернете, и повторил предложение об обмене.
Когда несовершеннолетняя выслала свой снимок, Гуреев стал шантажировать ребенка. Он обещать выложить ее обнаженные фото на всеобщее обозрение, если она не пришлет еще.
Преступление пресёк отец томички. Он случайно увидел переписку с преступником в социальной сети и пошел в полицию.
В результате суд приговорил шантажиста к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Юлия Соболева
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