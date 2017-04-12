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Две волгоградки скончались после поминок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.04.2017 20:05

Две волгоградки скончались после поминок

Женщины не смогли, в прямом смысле, пережить стресс от утраты. Трагедия произошла в Красноармейском районе Волгограда.

С самого утра 62-летняя жительница Красноармейского района не выходила на связь, чем напугала своих детей. Они отправились к ней в квартиру дома, расположенного по улице Старорусской. Открыв дверь, их взору предстала ужасающая картина: женщина лежала в коридоре без сознания. Дети тут же вызвали скорую. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пенсионерки. Оказалось, что пожилая женщина скончалась за несколько часов до этого. Однако детей ожидало еще одно потрясение: в туалете находилось бездыханное тело 67-летней кумы умершей.

Оказалось, что накануне были поминки: от сильного волнения за жену 3 апреля скончался супруг хозяйки жилища, которая в тот момент находилась в больнице с инсультом. После выписки пенсионерка похоронила своего мужа.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-Day.ru, по предварительной версии, одна из пенсионерок в памятную дату умерла из-за переживаний, а вторая скончалась следом после того, как стала свидетельницей произошедшего. В данном случае о криминальном характере смертей женщин и отравлении спиртным речь не идет.

Надира Коннова

ФОТО: softnex.ru

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