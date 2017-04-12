Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
В Волгограде открыта горлиния по работе нестационарных объектов, на которую горожане могут сообщать ....
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
Центр развития региональной политики опубликовал рейтинг эффективности работы губернаторов. Глава Во....
|Две волгоградки скончались после поминок
|Скандалы и ЧП Волгоград
|12.04.2017 20:05
|
С самого утра 62-летняя жительница Красноармейского района не выходила на связь, чем напугала своих детей. Они отправились к ней в квартиру дома, расположенного по улице Старорусской. Открыв дверь, их взору предстала ужасающая картина: женщина лежала в коридоре без сознания. Дети тут же вызвали скорую. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пенсионерки. Оказалось, что пожилая женщина скончалась за несколько часов до этого. Однако детей ожидало еще одно потрясение: в туалете находилось бездыханное тело 67-летней кумы умершей.
Оказалось, что накануне были поминки: от сильного волнения за жену 3 апреля скончался супруг хозяйки жилища, которая в тот момент находилась в больнице с инсультом. После выписки пенсионерка похоронила своего мужа.
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-Day.ru, по предварительной версии, одна из пенсионерок в памятную дату умерла из-за переживаний, а вторая скончалась следом после того, как стала свидетельницей произошедшего. В данном случае о криминальном характере смертей женщин и отравлении спиртным речь не идет.
Надира Коннова
ФОТО: softnex.ru
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
20:05
Две волгоградки скончались после поминок
-
19:15
Научный подход: каких мужчин выбирают женщины
-
18:07
Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы
-
17:52
Волгоградских безработных ждут на ярмарке вакансий
-
17:44
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
17:14
Волгоградские профсоюзы соберут 25 тысяч человек в первомайской колонне
-
16:49
Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки
-
16:18
В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла
-
16:10
Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде
-
15:39
В России могут снизить возраст приема в детсад
-
15:33
Волгоградцам рассказали, как собрать пасхальную корзину
-
15:24
В Волгограде хотят запретить продажу алкоэнергетиков
-
15:23
Выборы президента России будут перенесены
-
15:03
В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить мзду
Самое читаемое
-
20:05
Две волгоградки скончались после поминок
-
18:07
Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы
-
17:44
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
16:18
В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла
-
15:03
В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить мзду
-
13:30
В Волгограде коммерсант прибрал к рукам 14 миллионов рублей предприятия
-
13:02
Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Предприниматели массово покидают Волгоградскую область. Причина - это низкая платежеспособно сть ... >>
-
Ноль >>
-
-
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков может затянуться
-
Вот дармоеды и аферисты. Сто пудов деньги уже потратили. А парк так и оставят разваленым. Не уже ... >>
-
-
В Волгограде задержали организаторов подпольного казино
-
seance de massage lyon: недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоенедоп устимое содержимое.soph ... >>
-
-
Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка
-
В смысле "не легче"? В основном дороги конечно хреновые, но 1 продольная реально идеальна! Не ... >>
-
-
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
Шутник блин))) >>
-
-
Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
-
"прикрываться" жалобами жителей, которые, кстати, можно проверить, ведь они регистрируются, это очень ... >>
-
-
После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен
-
Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018
-
Смешные! Улицы "облагораживают ". А берег Волги - отстой полный. Стыдно гостей прокатить по реке. >>
-