Мошенники продолжают «разводить» волгоградцев

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Во втором случае пострадал 45-летний житель Центрального района. Разместив на одном из сайтов сети интернет объявление о продаже дивана, мужчина довольно быстро дождался звонка от потенциального покупателя. Мошенник, как и в большинстве случаев, сыграл на доверчивости, попросив потерпевшего продиктовать данные банковской карты, чтобы перевести предоплату. Сообщив реквизиты карты, спустя некоторое время продавец дивана обнаружил, что с его счета списаны деньги в сумме пяти тысяч рублей.
В обоих случаях потерпевшие обратились с заявлениями в отдел полиции.
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управление МВД России по Волгограду, сотрудники полиции, в рамках оперативных мероприятий устанавливают личности, причастных к совершенным преступлениям.
Управление МВД России по городу Волгограду предупреждает: «Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!».
Евгений Иванов
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