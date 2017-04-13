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Мошенники продолжают «разводить» волгоградцев Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.04.2017 03:13

Мошенники продолжают «разводить» волгоградцев

 Очередные случаи мошенничества зафиксированы на территории города Волгограда.


В одном из супермаркетов, расположенном в Тракторозаводском районе на улице Ополченской, от рук мошенника пострадал 43-летний работник магазина. Посетитель торгового заведения попросил его разменять денежные средства, и, отвлекая потерпевшего различными способами, завладел деньгами в сумме восемь тысяч рублей, после чего скрылся.

Во втором случае пострадал 45-летний житель Центрального района. Разместив на одном из сайтов сети интернет объявление о продаже дивана, мужчина довольно быстро дождался звонка от потенциального покупателя. Мошенник, как и в большинстве случаев, сыграл на доверчивости, попросив потерпевшего продиктовать данные банковской карты, чтобы перевести предоплату. Сообщив реквизиты карты, спустя некоторое время продавец дивана обнаружил, что с его счета списаны деньги в сумме пяти тысяч рублей.

В обоих случаях потерпевшие обратились с заявлениями в отдел полиции.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управление МВД России по Волгограду, сотрудники полиции, в рамках оперативных мероприятий устанавливают личности, причастных к совершенным преступлениям.

Управление МВД России по городу Волгограду предупреждает: «Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!».

Евгений Иванов

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