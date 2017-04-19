Под Волгоградом местный по старой дружбе ограбил магазин

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в управлении МВД по Волгоградской области, в дежурную часть полиции Краснослободска обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что ночью из его магазина неизвестный похитил выручку в сумме 26 тысяч рублей. По подозрению в данной краже полицейские задержали 27-летнего местного жителя.

Правоохранители выяснили, что накануне вечером задержанный в компании своих знакомых распивал крепкие напитки. Участницей пьянки, также была продавец магазина, в котором случилась кража.

В ходе расследования было установлено, что в конце рабочего дня продавщица закрыла магазин и компания продолжила застолье в ее квартире.

- В последствии подозреваемый вытащил ключи из кармана продавца и, вернувшись в торговое помещение, совершил хищение денежных средств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что мужчина свою вину признал, часть украденных денег изъята. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.