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Во Владимирской области предотвращен теракт Печать
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19.04.2017 14:37

Во Владимирской области предотвращен теракт

ФСБ РФ во Владимирской области нейтрализовала двух уроженцев Центральной Азии, готовившихся совершить теракты в России.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, потенциальные террористы - 1991 и 1987 г.р. - были уничтожены при оказании вооруженного сопротивления.

В ведомстве подчеркнули, что данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций. Они проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению терактов на территории России.

Отмечается, что при осуществлении задержания потенциальных террористов, пострадавших среди стражей порядка нет. На месте проведения оперативных мероприятий силовики обнаружили компоненты для изготовления СВУ, а также автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Вконтакте. Группа "ФСБ РФ~Федеральная Служба Безопасности России"

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Комментарии   

 
0 #1 ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ... 19.04.2017 15:45
Что же за странная книга "коран" , если после принятия "самой миролюбивой религии" и её прочтения людей повально тянет уничтожать себе подобных, резать головы и деградировать по всем направлениям? Ну если духовные наставники не в состоянии управлять умами своих единоверцев, тогда может надо ограничить рекламу мечетей, хиджабов и идей всемирного халифата?
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