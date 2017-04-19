Во Владимирской области предотвращен теракт

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, потенциальные террористы - 1991 и 1987 г.р. - были уничтожены при оказании вооруженного сопротивления.

В ведомстве подчеркнули, что данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций. Они проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению терактов на территории России.

Отмечается, что при осуществлении задержания потенциальных террористов, пострадавших среди стражей порядка нет. На месте проведения оперативных мероприятий силовики обнаружили компоненты для изготовления СВУ, а также автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Вконтакте. Группа "ФСБ РФ~Федеральная Служба Безопасности России"