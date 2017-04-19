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2 года колонии получила работница ЗАГСа за оформление фиктивных браков с мигрантами Печать
Скандалы и ЧП
19.04.2017 14:53

2 года колонии получила работница ЗАГСа за оформление фиктивных браков с мигрантами

В Волгограде вынесен приговор преступной группе, которая женила иностранцев на волгоградках без их ведома.

Центральный районный суд Волгограда признал Оганеса Багдасаряна и бывшего специалиста ЗАГС Дубовского района Анну Числову в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Напомним, что с сентября по ноябрь 2014 года некая Асмик Авдалян, вместе со своим знакомым Оганесем Багдасаряном передавали Числовой копии паспортов иностранных граждан. После этого сотрудница ЗАГСа оформляла поддельные свидетельства о заключении брака с местными жительницами.

Стоит сказать, что женщины при этом выбирались в случайном порядке и о своем фиктивном браке даже не знали.

Впоследствии на основании поддельных документов иностранцам выдавались разрешения на временное проживание в России.

Таким образом преступной группе удалось женить на россиянках граждан из республики Армения, Таджикистан и КНР.

Расследование уголовного дела проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.

В результате в начале февраля Центральный районный суд приговорил Авдалян к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Сегодня суд приговорил Оганеса Багдасаряна к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а Анну Числову – к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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