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Тюрьмы Волгоградской области нарушают права заключенных Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.04.2017 15:47

Прокуратура Волгоградской области

Областная прокуратура проверила колонии на соблюдение трудового законодательства в отношении работающих осужденных региона и вскрыла ряд серьезных нарушений.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ходе проверки исправительных учреждений региона на предмет нарушений в сфере привлечения осужденных к труду, а также возмещения ими ущерба от преступления и других обязательных выплат, ведомство выявило несколько фактов несоблюдения прав заключенных. В их числе привлечение отбывающих наказание к работе в выходные дни без соответствующего оформления и оплаты, нерегулярные выплаты зарплаты, небезопасные условия производства, а также отсутствие средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви. Кроме того, прокуратура обнаружила случаи несвоевременного перечисления сумм, удержанных с доходов осужденных, в пользу взыскателей, пострадавших от преступлений, нуждающихся в алиментах несовершеннолетних и других категорий граждан.

Следует отметить, что по итогам проверки прокуратура региона направила руководителям исправительных колоний представления и вынесла больше двадцати актов реагирования. При этом ведомство привлекло к административной ответственности 11 виновных лиц, а также установило контроль за устранением выявленных нарушений.

Полина Макарова

Фото: ИА "СоцИнформБюро"

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