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Волгоградцев обманывают под предлогом замены электрических счетчиков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.04.2017 17:14

Волгоградцев обманывают под предлогом замены электрических счетчиков

В Волгоградской области участились случаи мошенничества под предлогом замены приборов учета электроэнергии.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», с приходом весны жители региона начали жаловаться на представителей неких энергетических компаний, которые ходят по квартирам и настойчиво рекомендуют произвести замену счетчиков по завышенной стоимости.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» в свою очередь заявляет, что они никаким коммерческим организациям полномочий на установку, замену или ввод счетчиков в эксплуатацию не давали.

Следует отметить, что замена, ремонт или поверка приборов учета электроэнергии происходит после письменной заявки собственника квартиры в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт». Помимо этого, все услуги по вводу электросчетчика в эксплуатацию, опломбированию, а также снятию показаний производится бесплатно.

Потребители оплачивают только сам прибор учета, который могут купить самостоятельно.

Полина Макарова
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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