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|Волгоградцев обманывают под предлогом замены электрических счетчиков
|Скандалы и ЧП Волгоград
|19.04.2017 17:14
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», с приходом весны жители региона начали жаловаться на представителей неких энергетических компаний, которые ходят по квартирам и настойчиво рекомендуют произвести замену счетчиков по завышенной стоимости.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» в свою очередь заявляет, что они никаким коммерческим организациям полномочий на установку, замену или ввод счетчиков в эксплуатацию не давали.
Следует отметить, что замена, ремонт или поверка приборов учета электроэнергии происходит после письменной заявки собственника квартиры в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт». Помимо этого, все услуги по вводу электросчетчика в эксплуатацию, опломбированию, а также снятию показаний производится бесплатно.
Потребители оплачивают только сам прибор учета, который могут купить самостоятельно.
Полина Макарова
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