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Полицейские спасли девушку от самоубийства на «танцующем мосту» Печать
Скандалы и ЧП
19.04.2017 21:19

Полицейские спасли девушку от самоубийства на «танцующем мосту»

Сотрудники ДПС уговорили 25-летнюю волгоградку не совершать необдуманный поступок.

18 апреля 2017 года к посту ДПС возле «Танцующего моста» подъехала автоледи и сообщила о девушке, которая намеревается спрыгнуть.

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции.

На середине мостового перехода через Волгу правоохранители увидели сначала сумку и куртку, а затем и сидящую на краю девушку.

Заместитель командира роты батальона ДПС Роман Муравлев подошел к ней, взял за руку и предложил помощь. Однако девушка начала сопротивляться.

Через какое-то время вместе с инспектором Виталием Кондрашовым полицейским удалось убедить девушку отойти от края моста на безопасное расстояние.

- До самого последнего момента полицейские опасались, что не успеют к месту трагедии и девушка совершит необдуманный шаг, но к счастью все обошлось. За это время мимо девушки, пока ехал экипаж, по мосту прошли десятки пешеходов, но никто из них не предложил руку помощи, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.

На посту ДПС инспекторы попытались поговорить с девушкой «по душам» и выяснить причины такого поступка. Вскоре она была передана медикам.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

Полицейские спасли девушку от самоубийства на «танцующем мосту»

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