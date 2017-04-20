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В пожаре под Волгоградом погиб хуторянин Печать
Скандалы и ЧП
20.04.2017 10:10

В пожаре под Волгоградом погиб хуторянин

Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

19 апреля в 21.00 на пульт диспетчерской службы поступил звонок о пожаре в хуторе Рахинка.

Оказалось, что в Волгоградском переулке загорелась пристройка у частного жилого дома. Пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь уже спустя 20 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МСЧ по региону, на месте пожара был обнаружен погибший 68-летний мужчина.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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