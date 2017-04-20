В пожаре под Волгоградом погиб хуторянин

Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 19 апреля в 21.00 на пульт диспетчерской службы поступил звонок о пожаре в хуторе Рахинка. Оказалось, что в Волгоградском переулке загорелась пристройка у частного жилого дома. Пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь уже спустя 20 минут. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МСЧ по региону, на месте пожара был обнаружен погибший 68-летний мужчина. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >