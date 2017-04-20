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|Скандалы и ЧП
|20.04.2017 10:19
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Недовольная решением Волжского городского суда, вынесенным 20 февраля 2017 года, адвокат осужденного Яковлева подала апелляцию на пересмотр решения о смягчении неотбытой части наказания. Сегодня судьбу Яковлева решал Волгоградский областной суд.
Заседание проходило в Волгограде. Сам Яковлев присутствовать на нем не изъявил желание, а слушание было отожено на 15 минут из-за опоздания матери погибшего.
В очередной раз в зале суда звучали слова адвоката осужденного Зеленцовой Валентины о примерном поведении её подзащитного и снова мать погибшего Влада - Ольга Иванова - выступала против смягчения наказания.
Судья выслушал все мнения и оставил наказание для Яковлева неизменным: тот еще 1 год и 14 дней проведет в колонии общего режима.
Заметим, что подобное решение ранее принял и Волжский городской суд. По мнению прокурора Волжского Соловьева Александра, заключенный должен пройти годовую аттестацию в колонии, чтобы можно было делать выводы о том, исправился или нет. Судья был согласен с доводами прокуратуры и не стал смягчать наказание для Яковлева. Это решение по закону в течение 10 дней можно было обжаловать, чем и воспользовалась адвокат "золотого" мальчика.
Напомним, сын замглавы филиала "Газпрома" Роман Яковлев в мае 2016 года был осужден по статье 264 ч.3 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Яковлев уже провел в колонии, с учетом его нахождения в сизо, 1 год 7 месяцев. Согласно закону, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания может быть осуществлена после фактического отбытия осужденным не менее 1/3 срока наказания.
Надира Коннова
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