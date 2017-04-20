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|Волгоградскому МФЦ добавили воздуха
|Скандалы и ЧП ВолгоградОбщество
|20.04.2017 12:19
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областной прокуратуре, в ведомство Кировского района обратился местный житель, который пожаловался на отсутствие систем кондиционирования воздуха в отделе адресно-справочной работы ГБУ ВО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в помещении МФЦ действительно нет систем кондиционирования, которые обеспечили бы комфортное пребывание посетителей.
Сообщается, что директору учреждения прокуратура вынесла представление. Однако, после этого нарушения устранены не были.
В результате ведомство Кировского района Волгограда направило в суд иск, чтобы обязать МФЦ оборудовать помещение системой охлаждения воздуха. Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры.
- Во исполнение вынесенного судом решения в Отделе установлено 4 сплит-системы, осуществляющие охлаждение воздуха, что позволит обеспечить комфортное пребывание заявителей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
Полина Макарова
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