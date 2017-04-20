Волгоградскому МФЦ добавили воздуха

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областной прокуратуре, в ведомство Кировского района обратился местный житель, который пожаловался на отсутствие систем кондиционирования воздуха в отделе адресно-справочной работы ГБУ ВО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в помещении МФЦ действительно нет систем кондиционирования, которые обеспечили бы комфортное пребывание посетителей.

Сообщается, что директору учреждения прокуратура вынесла представление. Однако, после этого нарушения устранены не были.

В результате ведомство Кировского района Волгограда направило в суд иск, чтобы обязать МФЦ оборудовать помещение системой охлаждения воздуха. Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры.

- Во исполнение вынесенного судом решения в Отделе установлено 4 сплит-системы, осуществляющие охлаждение воздуха, что позволит обеспечить комфортное пребывание заявителей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»