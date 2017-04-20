В Волгограде суд добавил еще 2 года тюрьмы учредителю ООО «Царь-Продукт»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, Волгоградский областной суд апелляционным определением изменил приговор от 8 февраля 2017 года. Ранее осужденный на 3 года лишения свободы учредитель ООО «Царь-Продукт» Александр Дубовицкий просил его оправдать, в то время как, прокуратура настаивала на ужесточении наказания.

Напомним, судебным заседанием установлено, что Дубовицкий подал в налоговую инспекцию декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме свыше 34 миллионов рублей. Согласно документам фирма-посредник поставила ООО «Царь-Продукт» логистическое оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле оно приобреталось по меньшей стоимости, чем было указано в декларации. Таким образом, учредитель присвоил 34 миллиона рублей из федерального бюджета, за что был осужден на 3 года колонии общего режима.

Отметим, что Дубовицкий свою вину не признал и подал апелляцию.

Однако во время рассмотрения жалобы в областном суде государственный обвинитель оспорил первоначальный приговор в виду его чрезмерной мягкости.

В результате суд приговорил Дубовицкого к 5-ти годам лишения свободы вместо 3-х. Приговор вступил в законную силу.

Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»