В Волгограде суд добавил еще 2 года тюрьмы учредителю ООО «Царь-Продукт»

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|20.04.2017 14:03
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, Волгоградский областной суд апелляционным определением изменил приговор от 8 февраля 2017 года. Ранее осужденный на 3 года лишения свободы учредитель ООО «Царь-Продукт» Александр Дубовицкий просил его оправдать, в то время как, прокуратура настаивала на ужесточении наказания.
Напомним, судебным заседанием установлено, что Дубовицкий подал в налоговую инспекцию декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме свыше 34 миллионов рублей. Согласно документам фирма-посредник поставила ООО «Царь-Продукт» логистическое оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле оно приобреталось по меньшей стоимости, чем было указано в декларации. Таким образом, учредитель присвоил 34 миллиона рублей из федерального бюджета, за что был осужден на 3 года колонии общего режима.
Отметим, что Дубовицкий свою вину не признал и подал апелляцию.
Однако во время рассмотрения жалобы в областном суде государственный обвинитель оспорил первоначальный приговор в виду его чрезмерной мягкости.
Полина Макарова
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