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В Волгограде задержан насильник из Рязанской области Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.04.2017 15:23

В Волгограде задержан насильник из Рязанской области

Обвиняемый в изнасиловании с начала марта 2017 года скрывался от следствия на съемной квартире в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в среду, 19 апреля, по поступившей информации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали находившегося в федеральном розыске 33-летнего жителя Рязанской области. Обвиняемый в изнасиловании с начала марта 2017 года скрывался от следствия. Мужчина был задержан на съемной квартире в Дзержинском районе Волгограда.

Задержанного передали правоохранительным органам Рязанской области.

Надира Коннова

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