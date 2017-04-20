В Волгограде задержан насильник из Рязанской области

Обвиняемый в изнасиловании с начала марта 2017 года скрывался от следствия на съемной квартире в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в среду, 19 апреля, по поступившей информации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали находившегося в федеральном розыске 33-летнего жителя Рязанской области. Обвиняемый в изнасиловании с начала марта 2017 года скрывался от следствия. Мужчина был задержан на съемной квартире в Дзержинском районе Волгограда. Задержанного передали правоохранительным органам Рязанской области. Надира Коннова < Предыдущая Следующая >