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В Волгограде ветерану через суд вернули пособие Печать
Скандалы и ЧП
20.04.2017 17:29

Ветеран без пособия

92-летней участнице Великой Отечественной войны пришлось через суд добиваться социальной поддержки.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ведомство обратилась дочь участницы Великой Отечественной войны с жалобой на Центр социальной защиты населения Центрального района, который отказался выплачивать ее матери пособие.

По данным прокурорской проверки стало известно, что с 2012 года престарелая женщина постоянно проживала в Волгограде. При этом у ветерана была временная регистрация, из-за которой по Социальному кодексу региона ей не платили соответствующее пособие.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявление с требованием признать факт постоянного проживания ветерана на территории Волгограда с 2012 года.

- Решением Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу участница Великой Отечественной войны получит право на получение соответствующего социального пособия, - добавили в прокуратуре региона.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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