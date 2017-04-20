Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ведомство обратилась дочь участницы Великой Отечественной войны с жалобой на Центр социальной защиты населения Центрального района, который отказался выплачивать ее матери пособие.

По данным прокурорской проверки стало известно, что с 2012 года престарелая женщина постоянно проживала в Волгограде. При этом у ветерана была временная регистрация, из-за которой по Социальному кодексу региона ей не платили соответствующее пособие.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявление с требованием признать факт постоянного проживания ветерана на территории Волгограда с 2012 года.

- Решением Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу участница Великой Отечественной войны получит право на получение соответствующего социального пособия, - добавили в прокуратуре региона.

Полина Макарова

Фото: globallookpress