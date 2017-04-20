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Уроженец Узбекистана изнасиловал продавщицу Печать
Скандалы и ЧП
20.04.2017 17:56

В Волгограде уроженец Узбекистана пытался изнасиловать продавщицу

Жительница Волгограда стала жертвой изнасилования после распития спиртного с новым знакомым.

19 апреля в полицейское отделение Ворошиловского района с заявлением об изнасиловании обратилась 45-летняя местная жительница.

По «горячим следам» насильника удалось задержать и доставить в отделение. Им оказался 46-летний уроженец Республики Узбекистан.

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе Росгвардии по Волгоградской области,  задержанный познакомился с волгоградкой в магазине, где она работала.

В ходе завязавшегося разговора кавалер предложил женщине провести с ним вечер. От такого «заманчивого предложения» продавщица отказаться не смогла и пригласила нового ухажера в складское помещение в магазине.

Там, после распития спиртного, злоумышленник воспользовался опьянением подруги и изнасиловал ее.

На данный момент преступник полностью сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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