19 апреля в полицейское отделение Ворошиловского района с заявлением об изнасиловании обратилась 45-летняя местная жительница.

По «горячим следам» насильника удалось задержать и доставить в отделение. Им оказался 46-летний уроженец Республики Узбекистан.

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе Росгвардии по Волгоградской области, задержанный познакомился с волгоградкой в магазине, где она работала.

В ходе завязавшегося разговора кавалер предложил женщине провести с ним вечер. От такого «заманчивого предложения» продавщица отказаться не смогла и пригласила нового ухажера в складское помещение в магазине.

Там, после распития спиртного, злоумышленник воспользовался опьянением подруги и изнасиловал ее.

На данный момент преступник полностью сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress