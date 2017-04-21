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В Волгограде хирурги спасли от смерти младенца с двумя пищеводами Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.04.2017 11:53

В Волгограде хирурги спасли от смерти младенца с двумя пищеводами

Хирурги клинической больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде провели уникальную операцию новорожденному ребенку.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в комитете здравоохранения Волгоградской области, полное удвоение пищевода – одна из самых редких аномалий развития у новорожденных. При этой патологии у пациента рядом со здоровым пищеводом есть второй пищевод, который начинается от глотки и продолжается вниз в грудной полости, в виде самостоятельной трубки практически до желудка.

У большинства новорожденных это заболевание проявляется в том, что малышам становится трудно глотать, появляются осложнения в виде пневмонии. Заболевание сопровождается высокой смертностью, если вовремя не поставить диагноз.

Месяц назад в отделение детской хирургии клинической больницы скорой помощи №7 в Волгограде поступила новорожденная девочка. Малышка не могла самостоятельно кушать. Медики, обследовав, маленькую пациентку, обнаружили у нее два пищевода.

- Было принято решение об операции, - рассказывает заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ, д.м.н. Игорь Хворостов. - Подготовка к операции проводилась в реанимационном отделении на протяжении целой недели. Ранее вмешательства на пищеводе проводились открыто. Для этого приходилось делать разрез на грудной клетке. Такие вмешательства помимо косметических дефектов в виде рубцов, сопровождаются также и развитием сколиоза, нарушением осанки, болями в спине. В этом случае мы решили применить новую технологию для нашего региона: патологический пищевод был удален через три маленьких прокола на грудной клетке, от которых остались только рубчики размером в 3 мм и небольшой шрам на шее.

В комитете сообщили, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Малышка уже самостоятельно ест и готова к выписке.

Надира Коннова
ФОТО: скриншот с видео "Волгоград ТРВ"

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