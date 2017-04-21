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|Должник из Камышина вернулся из суда без автомобиля
|Скандалы и ЧП
|21.04.2017 12:12
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов области, в Камышинский районный суд по личным делам пришел гражданин, который, как выяснили сотрудники госучреждения при проверке его документов на посту, имеет задолженность по выплате алиментов на сумму больше 200 тысяч рублей и постоянно скрывается от приставов. Также стало известно, что неуловимый должник приехал на личном автомобиле, который также скрывал от госслужащих.
Сообщается, что полученную информацию сотрудники суда передали коллегам, у которых находилось исполнительное производство нерадивого алиментщика.
- Вскоре судебный пристав-исполнитель явился в суд и дождался должника для вручения ему всех необходимых документов, - уточнили в службе судебных приставов региона.
В результате, автомобиль должника «Dawoo Nexia» был арестован, а сам мужчина в наказание получил 100 часов обязательных работ.
Полина Макарова
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