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Ситуация с бешенством в регионе остается напряженной Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.04.2017 12:27

Ситуация с бешенством в регионе остается напряженной

В нескольких районах Волгоградской области вновь введен карантин по бешенству.

Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, по состоянию на 1 апреля эпидемиологическая ситуация с бешенством остается напряженной. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

В медицинские организации Волгоградской области с укусами животных обратились 1356человек. К счастью, ни у кого из обратившихся не было зарегистрировано бешенство.

Отметим, что последний случай заболевания был зафиксирован в 2013 году в Урюпинском районе.

Как сообщается на официальном сайте администрации области, с 14 апреля 2017 года карантин по бешенству был установлен на два месяца в городе Фролово. Также с 4 апреля карантин действует на территории Палласовского района, а с 27 марта в Иловлинском районе.

Напомним, что бешенство является смертельной для человека болезнью. Основными источниками бешенства считаются дикие (лисицы, енотовидные собаки, волки), а также домашние животные. Передача вируса от зверя к человеку происходит при укусах через слюну.

В случае нападения животного необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Только строгое выполнение рекомендаций врача и своевременная вакцинация может помочь предотвратить бешенство.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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