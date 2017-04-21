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Волгоградка в пьяном угаре разбила иномарку соседки Печать
Скандалы и ЧП
21.04.2017 13:03

уголовное дело

В Тракторозаводском районе за умышленное повреждение чужого автомобиля задержали 30-летнюю волгоградку.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в дежурную часть полиции Тракторозаводского района обратилась 39-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестная женщина била ногами ее автомобиль, припаркованный на улице Желудева, после чего скрылась.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 30-летняя соседка по подъезду потерпевшей. Правоохранители установили, что в тот вечер злоумышленница гуляла во дворе со своим ребенком и подругой. Увидев иномарку потерпевшей, подозреваемая начала бить ее ногами. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Отмечается, что женщина в тот момент была пьяна.

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Причины, по которым женщина напала на автомобиль, до сих пор неизвестны.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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