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|Волгоградка в пьяном угаре разбила иномарку соседки
|Скандалы и ЧП
|21.04.2017 13:03
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Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в дежурную часть полиции Тракторозаводского района обратилась 39-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестная женщина била ногами ее автомобиль, припаркованный на улице Желудева, после чего скрылась.
В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 30-летняя соседка по подъезду потерпевшей. Правоохранители установили, что в тот вечер злоумышленница гуляла во дворе со своим ребенком и подругой. Увидев иномарку потерпевшей, подозреваемая начала бить ее ногами. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Отмечается, что женщина в тот момент была пьяна.
По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Причины, по которым женщина напала на автомобиль, до сих пор неизвестны.
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