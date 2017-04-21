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В центре Волгограда автомобиль без водителя устроил ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.04.2017 13:26

В центре Волгограда автомобиль без водителя едва не устроил ДТП

На остановке "Современник" в Центральном районе Волгограда автомобиль без водителя пересек дорогу и влетел в скамейку.

Как сообщил "СоцИнформБюро" очевидец происшествия, автобиль иностранного производства "КИА", стоявший на противоположной стороне дороги, пересек проезжую часть и врезался в скамейку на остановке.

По словам волгоградца, в настоящее время машина до сих пор находится в закрытом состоянии и водителя поблизости нет.

- Я ехал на машине, стоял на светофоре, и тут вижу, машина поперёк дороги едет, пригляделся, а водителя в машине нет. Повезло, что красный светофор был, когда машина покатилась, а так авария могла бы быть. Никого не задело, рядом с лавочкой стоял мужчина, он просто отпрыгнул от страха и всё, - рассказал очевидец происшествия.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как так получилось, что припаркованный автомобиль оказался на проезжей части.

Надира Коннова
ФОТО: Александр Пак

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