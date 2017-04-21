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В Волгограде прокуратура уменьшила налогоплательщице имущественный сбор Печать
Скандалы и ЧП
21.04.2017 14:51

Налоговый сбор

Прокуратура Волгограда помогла местной жительнице снизить сумму налога на имущество.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, в ведомство обратилась жительница Волгограда. Женщина рассказала, что у нее в собственности есть недостроенный дом, за который налоговая инспекция Дзержинского района начислила 40 тысяч рублей имущественного сбора.

Сообщается также, что заявительница на основании действительных данных по инвентаризационной стоимости имущества не согласилась с начисленной суммой и попросила налоговый орган ее пересчитать. Инспекция в перерасчете налога женщине отказала.

Проверкой установлено, что налоговая при расчете данного имущественного сбора использовала некорректные сведения об налогооблагаемом объекте. В результате, прокуратура вынесла представление в адрес начальника ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда с требованием устранить выявленные нарушения.

Отметим, что инспекция, рассмотрев предписания ведомства, уточнила информацию об объекте, после чего снизила налог с 40 тысяч рублей до 23 тысяч рублей.

В настоящее время в адрес налогоплательщицы направлено уведомление с перерасчетом.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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