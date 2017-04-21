Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, оперативники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района задержали безработного ранее судимого 34-летнего волгоградца. Мужчина подозревается в совершении грабежа.

Полиция установила, что 20 марта 2017 года в Ворошиловском районе неоднократно судимый за аналогичные преступления волгоградец, угрожая ножом сотруднику павильона по микро-кредитованию, похитил из кассы 10 тысяч рублей, после чего скрылся.

В содеянном злоумышленник сознался. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине за совершенное преступление грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова