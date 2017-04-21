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Руководство училища оставило сироту без стипендии Печать
Скандалы и ЧП
21.04.2017 15:10

Руководство училища оставило сироту без стипендии

Директор Профессионального училища №58 в Дубовском районе был оштрафован за нарушение прав студентов.

Прокуратура Дубовского района провела проверку в государственном учреждении «Профессиональное училище №58».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в 2013 году один из студентов колледжа потерял единственного родителя (мать).

В соответствии с законодательством, учащегося должны были перевести на государственное обеспечение и назначить социальную стипендию. Однако этого сделано не было.

В результате прокуратура направила иск в Дубовский районный суд с требованием возместить студенту задолженности по социальным выплатам.

Кроме этого, в отношении директора учебного заведения было возбуждено административное производство. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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