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|Волгоградец избил малолетних детей своей сожительницы
|Скандалы и ЧП
|21.04.2017 16:04
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20 апреля в одно из медицинских учреждений советского района поступили 3 ребенка. У юных пациентов врачи диагностировали сильные гематомы и ушибы.
Незамедлительно об этом медики сообщили в правоохранительные органы, которые организовали расследование.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, побои малышам нанес 30-летний сожитель их матери.
Накануне пара сильно повздорила, после чего мужчина решил заняться рукоприкладством.
На данный момент полицейские проводят проверку по факту избиения малолетних, в результате которой будет принято решение.
Юлия Соболева
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