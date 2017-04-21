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Волгоградец избил малолетних детей своей сожительницы Печать
Скандалы и ЧП
21.04.2017 16:04

Волгоградец избил малолетних детей своей сожительницы

Трое несовершеннолетних 4, 6 и 10 лет были доставлены в больницу Советского района с различными ушибами.

20 апреля в одно из медицинских учреждений советского района поступили 3 ребенка. У юных пациентов врачи диагностировали сильные гематомы и ушибы.

Незамедлительно об этом медики сообщили в правоохранительные органы, которые организовали расследование.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, побои малышам нанес 30-летний сожитель их матери.

Накануне пара сильно повздорила, после чего мужчина решил заняться рукоприкладством.

На данный момент полицейские проводят проверку по факту избиения малолетних, в результате которой будет принято решение.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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