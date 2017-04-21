Волгоградец избил малолетних детей своей сожительницы

Трое несовершеннолетних 4, 6 и 10 лет были доставлены в больницу Советского района с различными ушибами. 20 апреля в одно из медицинских учреждений советского района поступили 3 ребенка. У юных пациентов врачи диагностировали сильные гематомы и ушибы. Незамедлительно об этом медики сообщили в правоохранительные органы, которые организовали расследование. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, побои малышам нанес 30-летний сожитель их матери. Накануне пара сильно повздорила, после чего мужчина решил заняться рукоприкладством. На данный момент полицейские проводят проверку по факту избиения малолетних, в результате которой будет принято решение. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >