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|Террориста Джалилова лишили российского гражданства
|Скандалы и ЧП
|21.04.2017 16:36
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Информация о лишении появилась сегодня на официальном портале МВД России.
Согласно опубликованной информации, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что отец террориста предоставил ложные сведения при получении гражданства.
- Заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 г. отменено решение УФМС о приеме в гражданство РФ гражданина Кыргызской Республики Джалилова А. К, - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Данное решение повлекло за собой аннулирование гражданства для его сына Акбаржона Джалилова.
Напомним, что 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По версии следствия, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Молодой человек обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.
Юлия Соболева
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