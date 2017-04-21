Террориста Джалилова лишили российского гражданства

Информация о лишении появилась сегодня на официальном портале МВД России.

Согласно опубликованной информации, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что отец террориста предоставил ложные сведения при получении гражданства.

- Заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 г. отменено решение УФМС о приеме в гражданство РФ гражданина Кыргызской Республики Джалилова А. К, - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Данное решение повлекло за собой аннулирование гражданства для его сына Акбаржона Джалилова.

Напомним, что 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По версии следствия, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Молодой человек обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»