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|На место убийства сотрудника ФСБ в Хабаровск вылетел спецотряд «Альфа»
|Скандалы и ЧП
|21.04.2017 18:18
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Сегодня в приемную ФСБ по Хабаровску ворвался неизвестный с оружием. С криком: «Аллах Акбар!» он застрелил сотрудника госбезопасности, а также посетителя. Вскоре стрелявшего удалось ликвидировать.
В ходе расследования выяснилось, что нападавшим являлся 18-летний хабаровчанин Конев А.В. Он был неонацистом, который несколько лет назад принял ислам.
В момент нападения юноша имел при себе ружье Сайга и два пистолета. Все оружие принадлежало местному стрелковому клубу «Хаммер».
Когда правоохранительные органы прибыли в клуб, то обнаружили на месте пропажу около 40 единиц оружия и труп сотрудника.
Оказалось, что незадолго до вооруженного налета на приемную ФСБ в стрелковый клуб вобралась банда неизвестных и похитила все имеющийся арсенал.
Напомним, что подобная история произошла в 2010 году, когда вооруженная группа «Приморских партизан» стала нападать на полицейских. Члены группировки врывались в отделения МВД и расстреливали сотрудников.
По неподтвержденным данным, некоторое время назад в Хабаровске произошло нападение на пост ДПС. Пока эти данные уточняются.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сейчас в Хабаровск вылетел спецотряд «Альфа» для помощи в ликвидации вооруженного бандформирования.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте" группа "Типичный Хабаровск"
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