На место убийства сотрудника ФСБ в Хабаровск вылетел спецотряд «Альфа»

Сегодня в приемную ФСБ по Хабаровску ворвался неизвестный с оружием. С криком: «Аллах Акбар!» он застрелил сотрудника госбезопасности, а также посетителя. Вскоре стрелявшего удалось ликвидировать.

В ходе расследования выяснилось, что нападавшим являлся 18-летний хабаровчанин Конев А.В. Он был неонацистом, который несколько лет назад принял ислам.

В момент нападения юноша имел при себе ружье Сайга и два пистолета. Все оружие принадлежало местному стрелковому клубу «Хаммер».

Когда правоохранительные органы прибыли в клуб, то обнаружили на месте пропажу около 40 единиц оружия и труп сотрудника.

Оказалось, что незадолго до вооруженного налета на приемную ФСБ в стрелковый клуб вобралась банда неизвестных и похитила все имеющийся арсенал.

Напомним, что подобная история произошла в 2010 году, когда вооруженная группа «Приморских партизан» стала нападать на полицейских. Члены группировки врывались в отделения МВД и расстреливали сотрудников.

По неподтвержденным данным, некоторое время назад в Хабаровске произошло нападение на пост ДПС. Пока эти данные уточняются.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сейчас в Хабаровск вылетел спецотряд «Альфа» для помощи в ликвидации вооруженного бандформирования.

Фото: социальная сеть "ВКонтакте" группа "Типичный Хабаровск"