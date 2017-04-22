СКР РФ опроверг связь «хабаровского стрелка» с террористами



СКР России продолжает расследование нападения на сотрудников ФСБ и стрелковый тир в городе Хабаровск.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Следственного Комитета России, полученные данные позволяют следственным органам полагать, что застреливший сотрудника ФСБ 18-летний А. Конев являлся приверженцем радикальных неонацистских взглядов, исповедующий ненависть к людям других национальностей.

- У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление, - отметил официальный представитель СКР России С. Л. Петренко.

Фото – СКР РФ

Евгений Иванов