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СКР РФ опроверг связь «хабаровского стрелка» с террористами Печать
Скандалы и ЧП
22.04.2017 04:10

СКР РФ опроверг связь «хабаровского стрелка» с террористами

 Следственный Комитет России опроверг причастность «хабаровского стрелка» к международной террористической организации.


СКР России продолжает расследование нападения на сотрудников ФСБ и стрелковый тир в городе Хабаровск.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Следственного Комитета России, полученные данные позволяют следственным органам полагать, что застреливший сотрудника ФСБ 18-летний А. Конев являлся приверженцем радикальных неонацистских взглядов, исповедующий ненависть к людям других национальностей.

- У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление, - отметил официальный представитель СКР России С. Л. Петренко.

Фото – СКР РФ

Евгений Иванов

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