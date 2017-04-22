СКР РФ опроверг связь «хабаровского стрелка» с террористами

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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Следственного Комитета России, полученные данные позволяют следственным органам полагать, что застреливший сотрудника ФСБ 18-летний А. Конев являлся приверженцем радикальных неонацистских взглядов, исповедующий ненависть к людям других национальностей.
- У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление, - отметил официальный представитель СКР России С. Л. Петренко.
Фото – СКР РФ
Евгений Иванов
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